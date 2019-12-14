شكرا لقرائتكم خبر عن "غيب" تجمع بين فضل شاكر ومحمد رفاعى وأحمد ابراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب فضل شاكر لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "غيب" من كلمات الشاعر محمد رفاعى وتوزيع أحمد ابراهيم وألحان وليد سعد ومن المقررطرحها خلال الفترة المقبلة، ويقدمها شاكربشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة .

وطرح النجم فضل شاكر مؤخرا أغنية تحمل اسم "ياترى" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهرديب، على موقع "يوتيوب".

وطرح فضل شاكرأغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها نهاية العام الماضى.

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يذكرأن أغنية "مع السلامة" هى آخرأعمال فضل شاكرباللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسب مشاهدة عالية.