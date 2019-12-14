شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أخاصمك آه" و"معجبة مغرمة".. نانسى عجرم تشعل حفلها بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر
وقالت النجمة نانسى عجرم، لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بهذا الحفل، وكانت حريصة على المشاركة فيه لأن إيراده سيذهب للأعمال الخيرية، والفنان لا بد أن يكون له دور اجتماعى وخيرى، لأنه له تأثير كبير على جمهوره، ويعتبر قدوة لهم يحتذى بها.
وبسؤالها عن تأخير خطوة التمثيل ودخول عالم السينما قالت: "الغناء يأخذ كل وقتى، والحفلات لا تمكننى من التمثيل، وأكتفى فقط بالأداء والتمثيل عبر الكليبات التى أقدمها".
يذكر أن الحفل يذهب إيراده للأعمال الخيرية فى صعيد مصر، ويحضره عدد من نجوم الفن منهم إلهام شاهين وصلاح عبد الله والإعلامى مفيد فوزى والفنان هانى رمزى.
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