شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "أخاصمك آه" و"معجبة مغرمة".. نانسى عجرم تشعل حفلها بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلها الغنائى الذى يقام داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، وقدمت خلاله بعض أغنياتها الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور بالرقص وترديد كلمات الأغانى، منها: "أخاصمك آه" و"معجبة مغرمة"، "أنا ما بدى"، "آه ونص".

وقالت النجمة نانسى عجرم، لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بهذا الحفل، وكانت حريصة على المشاركة فيه لأن إيراده سيذهب للأعمال الخيرية، والفنان لا بد أن يكون له دور اجتماعى وخيرى، لأنه له تأثير كبير على جمهوره، ويعتبر قدوة لهم يحتذى بها.

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