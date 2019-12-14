شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان أبو الحسن تشكر "وشوشة" على تكريمها كأفضل إعلامية لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية شريهان أبو الحسن، على توجيه الشكر لجريدة "وشوشة"، عن تكريمها بجائزة خاصة كأفضل إعلامية عن برنامجها "كلام ستات".

ونشرت أبو الحسن مجموعة من صور التكريم، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام وكتبت "شكراً مجموعة وشوشة الإعلامية على التكريم، شكرا علاء الكحكي شكرا هواري"، وسرعان ما لقيت الإعلامية العديد من التهنئات من قبل جمهورها وبعض المشاهير.

وكتبت الفنانة شيري عادل على الصور "مبروك، كما حرصت الفنانة زينة على تهنئة أبو الحسن بالجائزة وكتبت في التعليقات "سيدة رائعة وفائقة الجمال".

أعلنت أمس جوائز "الأفضل 2019" لموقع ومجلة وشوشة بقاعة المنارة بحضور علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قنوات النهار والكاتب الصحفي أحمد الهواري المشرف العام علي الموقع والمجلة وحصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل وحصل النجم محمد حماقي على أربعة جوائز كأفضل مطرب وأفضل اعلان وأفضل البوم وأكثر مطرب يحقق حضور جماهيري كما نالت المطرب انغام جائزة افضل مطربة والاعلامية اسعاد يونس علي لقب افضل اعلامية ونالت الاعلامية شيريهان ابو الحسن جائزة خاصة كأفضل اعلامية عن برنامجها " كلام ستات " وتكريم خاص للنجمة القديرة نجوى فواد على مشوارها فى عالم الفن .