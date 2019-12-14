شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: لا بد أن يكون للفنان دور اجتماعى وخيرى لأنه مؤثر فى جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة نانسى عجرم عددا من اللقاءات التليفزيونية لقنوات مصرية وعربية قبل صعودها على المسرح، لتبدأ حفلها الذى يقام بعد قليل بإحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، والذى يحضره عدد من الفنانين، منهم النجمة إلهام شاهين والإعلامى مفيد فوزى، والفنانان صلاح عبد الله وهانى رمزى.

وقالت النجمة نانسى عجرم، لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بهذا الحفل، وكانت حريصة على المشاركة فيه لأن إيراده سيذهب للأعمال الخيرية، والفنان لا بد أن يكون له دور اجتماعى وخيرى لأنه له تأثير كبير على جمهوره، ويعتبر قدوة لهم يحتذى بها.

وبسؤالها عن تأخير خطوة التمثيل ودخول عالم السينما قالت: "الغناء يأخذ كل وقتى، والحفلات لا تمكننى من التمثيل، وأكتفى فقط بالأداء والتمثيل عبر الكليبات التى أقدمها".