شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ترشيح فؤاد المهندس بدلا من عبد السلام النابلسى لفيلم "معبودة الجماهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تندهش عندما تعلم أن الفنان الكبيرعبد السلام النابلسي ولقبه " الكونت دي نابلسي"، أنه لمع ككاتبٍ وأديب قبل أن يكون ممثلا، كتب مقالات ذات طابع فني في المجلات الأدبية والصحف، فيما اختار له الجمهور لقب أكثر واقعية هو "ملك الإفيهات"، ذات التأثير الكوميدي.

ولد عبد السلام النابلسى في 23 أغسطس من عام 1899 بمدينة نابلس بفلسطين، سافر إلى القاهرة في سن العشرين وتعلم بالأزهر الشريف وحفظ القرآن الكريم وبرع فى اللغة العربية وتعلم في بيروت اللغتين الانجليزية والفرنسية، وفى عام 1925 عمل بالصحافة الفنية والأدبية ومنها جريدة اللطائف المصورة.

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زاد الطلب على عبد السلام النابلسى، عقب موجة الإفلام الكوميديا في عام 1949، عندما قدم العديد من الأفلام، وظهر مع عبد الحليم حافظ عام 1955 بفيلم " ليالى الحب"، ثم فتى أحلامي، وشارع الحب، وغيرها من الأفلام، ثم تقاسم البطولة الكوميدية فى العديد من الأفلام مع الراحل اسماعيل ياسين.

وفى عام 1962 تم ترشيح عبد السلام النابلسى لبطولة فيلم " معبودة الجماهير" مع الفنان عبد الحليم حافظ، ولكن بسبب ظروف مرضه، لم يقدم ذلك الفيلم، وجاء الفنان الراحل فؤاد المهندس بديلا له، وبعدها تفاقمت قيمة الضرائب عليه حتى وصلت لمبلغ لم يقدرعلى دفعه بـ 13 ألف جنيه وقتها، سافر سراً إلى لبنان ومات هناك .



