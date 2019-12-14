شكرا لقرائتكم خبر عن مش فاكرك ياض.. "عاطف" عامل مشاكل فى السينما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ارتبط" اسم عاطف فى السينما المصرية بالكوميديا، فدائما ما يتمتع باللامبالاة والتفاهة وكأنه يعيش فى كوكب آخر، ولعل أشهر تلك الشخصيات الفنان يونس شلبى فى مسرحية "العيال كبرت" والفنان أحمد حلمى فى فيلم "الناظر" والفنان صلاح عبد الله فى "فيلم هندى"

أحمد حلمى فى "الناظر"

شخصية عاطف فى فيلم الناظر وإن كانت أحد أدوات الكوميديا لمخرج الفيلم شريف عرفة، لم تكن مجرد شخصية عبثية بل كان يعبرعن فئة المهمشين فى المجتمع ويتضح هذا فى المشهد الذى يجمعه باللمبى حين يقول لعلاء ولى الدين تفضل يا أبو صلاح، بينما يقول لأحمد حلمى عاطف "مش فاكرك ياض" .

ورغم هذا التهميش يواجه عاطف كل هذا بابتسامة بلهاء فى أفضل تجسيد للمبالاة لكن يظل عاطف هو نموذج للمهمشين فى المجتمع.

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يونس شلبى فى "العيال كبرت"

"الواد عاطف مش بيجمع" أحد أبرز إيفيهات نجم الكوميديا الراحل سعيد صالح عن يونس شلبى فى مسرحية "العيال كبرت"، زمن الإفيهات التى لا تنسى ليونس شلبى، ومنها: "إنتى الولية"، "جاموسة راحت تقابل جاموسة، مالقتهاش جاموسة، لقيتها بقرة يا عيني".

وجسد يونس شلبى شخصية «عاطف» الذى يعيش فى عزلة عن بقية إخواته، ويعيش قصة حب خيالية مع الفنانة سعاد حسنى .

صلاح عبد الله فى "فيلم هندى"

الفنان صلاح عبدالله جسد شخصية «عاطف» فى «فيلم هندى»، صديق البطل «سيد»، أحمد آدم، وظهر ضعيف الشخصية لا يتمكن من اتخاذ قراراته فى مقابل "سيد"، وهى الشخصية التى قدمها الكوميديان أحمد آدم، وهو قوى الشخصية يتمتع بروح المجازفة ويعيش قصة حب مع منة شلبى.