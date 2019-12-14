شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلم "حضور وانصراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى القائمون على فيلم "حضور وانصراف" من تصويرآخرمشاهد العمل بأكتوبربعد فترة تصويراستغرقت أكثرمن شهرين، على أن يتحدد موعد طرح الفيلم بدورالعرض السينمائية خلال الأيام المقبلة.

فيلم "حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز" إشراف عام أحمد بدوى، وهوتجربة شبابية كوميدية تعتمد على البطولة الجماعية اذ يشارك فى بطولته أسماء أبواليزيد، محمد سلام، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، هدى مجد، محمد جمعة ومحمود حافظ وإخراج ياسر هويدى.

وأقدمت شركة سينرجى فيلمز على تجربة فيلم " حضور وانصراف" وإعطاء الفرصة على العديد من الفنانين الشباب وأيضا المخرجين، مع التنوع أيضا فى نوعية الأعمال التى تقدمها الشركة فى الفترة الأخيرة والتى تعتمد دايما على الأعمال الضخمة انتاجيا.