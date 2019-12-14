فن ومشاهير

نانسى عجرم تجرى البروفة النهائية لحفلها الغنائى فى التجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم البروفة النهائية استعدادا لحفلها الغنائي التى تقيمها مساء اليوم السبت، داخل إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، وظهرت خلال الصور مرتدية ملابس كاجوال عبارة عن بنطلون جينز وبلوفر "over size" وحذاء رياضى، ومن المقرر أن يشاركها المطرب محمود العسيلى فى نفس الحفل.

كما تستعد نانسى عجرم بمشاركة النجمين وائل كفورى ووائل جسار لإحياء حفل غنائى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الحالي، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية ، برئاسة تركي آل الشيخ.

وكانت النجمة نانسى عجرم قدمت للمصريين كليب أغنية وطنية بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، وهى الأغنية التى حققت نجاحا جماهيريا ضخما.

 

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