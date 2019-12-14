الفن في أسبوع| وفاة مخرجين وزينة تصلي في مسجد "هيثم زكي" وانهيار عمرو أديب على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة ببكاء عمرو أديب بسبب وفاة مخرج برنامجه، ووفاة المخرجين سمير سيف ومحسن حلمي، وجينيس تكذب تامر حسني، وغيرها

وإليكم تفاصيل ما تم نشره

فيديو| عمرو أديب ينهار بالبكاء على الهواء في أول ظهور بعد رحيل مخرج برنامجه

انهار الإعلامي عمرو أديب، بالبكاء خلال حلقة اليوم من برنامجه "الحكاية"، المذاع على "إم بي سي مصر".. إليكم التفاصيل

فيديو| زينة تصلي في مسجد الراحل هيثم أحمد زكي

حرصت الفنانة زينة، على حضور أول صلاة جمعة بمسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بجانب حضور عدد من الفنانين بينهم محمد محمود عبد العزيز وناهد السباعي.. إليكم التفاصيل

خاص| بعد ساعات من خطوبته.. سارة الطباخ ترفع دعوى تعويض ضد الشرنوبي‬

في تطور جديد للنزاع القضائي القائم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي، تقدمت المنتجة سارة الطباخ، اليوم الخميس، لأول مرة، بدعوى لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بتعويضها عن فسخ المطرب الشاب التعاقد من طرف واحد.. إليكم التفاصيل

صور| خطوبة محمد الشرنوبي على مديرة أعمال أنغام

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، فى أجواء عائلية، وبحضور العائلتين وبعض الأصدقاء، بمنزل العروس.. إليكم التفاصيل

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وفاة المخرج محسن حلمي بعد صراع مع المرض

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن المخرج محسن حلمي، رحل عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.. إليكم التفاصيل

مها الصغير: "أحمد السقا طلب يدي 5 الفجر وأبويا كان زي عادل إمام"

حكت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، ذكريات فترة تقدم السقا لخطبتها، وموقف والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير من هذا الأمر.. إليكم التفاصيل

مخرج "المشبوه".. وفاة المخرج الكبير سمير سيف بأزمة قلبية

توفي المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عُمر ناهز الـ72 عامًا.. إليكم التفاصيل

نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" موقف النقابة من أزمة سيد مصطفى

كشفت الفنانة نهال عنبر ورئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن موقف النقابة تجاه الفنان سيد مصطفى، الذي انتشرت أخبارًا عنه الساعات الماضية تفيد بتدهور حالته المادية والصحية.. إليكم التفاصيل

"ليس ملهمًا".. "جينيس" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة رقم تامر حسني القياسي

كشفت موسوعة جينيس العالمية عن صحة حصول تامر حسني على لقب الأكثر إلهاما.. إليكم التفاصيل

أول ظهور لصابرين بعد خلع الحجاب

ظهرت الفنانة صابرين لأول مرة بعد خلع الحجاب، أثناء تسلمها جائزة بمهرجان نجم العرب، الذي أقيم مساء أمس، بأحد فنادق القاهرة.. إليكم التفاصيل