فيديو| الجمهور يختار متسابقة مصرية للتأهل لنهائي "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تنافست المتسابقتان إيمان عبدالغني، ورباب ناجد، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، في الحلقة الأولى من العروض المباشرة ببرنامج اكتشاف المواهب "The voice".

واختار الجمهور أن يؤهل المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني، للحلقة الأخيرة من برنامج "The voice".

وغنت رباب ناجد من المغرب، أغنية "مهفهفة بالسحر" للفنان السعودي محمد عبده، وحرصت الفنانة أحلام أن تعلق على غناء رباب: "الفنان محمد عبده إذا سمعك راح ينبسط، وأنا فخورة إنك معايا".

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وقدمت إيمان عبدالغني من مصر، أغنية "موعود"، للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وعلقت الفنانة أحلام: "أنا أشوفك فنانة كبيرة، وهيكون لكي مستقبل كبير، وإنتي رائعة".

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.