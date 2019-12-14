ميشال شلهوب ومهدي عياش يغنيان "ميدلي" مع راغب علامة في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنى المتسابق ميشال شلهوب ومهدي عياش مع مدربهما الفنان اللبناني راغب علامة، في "ميدلي" جمع بين أشهر أغاني الأخير، في الحلقة الأولى من العروض المباشرة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice".

وقدم فريق علامة خلال الحلقة، أغاني "سهر عيني"، و"حبيب قلبي"، و"اللي بعنا"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع السوبر ستار راغب علامة لحظة دخوله على المسرح.

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.