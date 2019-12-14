فيديو| في أول تصويت للجمهور.. مهدي عياش إلى نهائي "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في حلقة اليوم من المرحلة الأولى للعروض المباشرة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice"، الذي يعرض اليوم على شاشة "Mbc"، تنافس ميشال شلهوب ومهدي عياش في فريق الفنان اللبناني راغب علامة

واختار الجمهور مهدي عياش من تونس، لوصول إلى المرحلة الأخيرة من العروض المباشرة من البرنامج.

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مزج المتسابق ميشال شلهوب من لبنان بين أغنيتين "يا قطعة سما"، للفنان الراحل وديع الصافي، و"خطرنا على بالك"، للمطرب طوني حنا، وعلق راغب :"كنت أتمنى أن الأستاذ وديع الصافي يكون عايش، علشان يسمع صوت ميشال وأدائه الرائع".

وقدم مهدي عياش من تونس، أغنية "كل دا كان ليه" للراحل محمد عبدالوهاب، وعلق الفنان راغب علامة: "مهدي أنت مطرب وأستاذ، لو كان عبدالوهاب عايش كان أخده وعمل له أغاني، وبهدي هذه الأغنية لوالدي الراحل، لانه كان يحبها جدا"

يذكر أن الموسم الخامس من البرنامج انطلق الشهر الماضي، وضم في لجنة تحكيمه: أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.

