محمد رمضان بعد خلع ضرس العقل: "فرعوني نادر.. بأفكر أبعته للمتحف المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان محمد رمضان جمهوره، بعد أن خلع ضرس العقل، خلال الساعات الماضية.

ونشر رمضان صورة وهو يحمل "ضرسه"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وأنا بتأمل ضِرس العقل بتاعي، بعد ما دكتور الأسنان قالي إن ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده، بأفكر أبعته المتحف المصري يتحلل".

ويستعد الفنان محمد رمضان لتصوير مشاهده في مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة نور، نجلاء بدر، روجينا، أحمد وفيق، إدوارد، عبدالرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخي، أحمد زاهر، بدرية طلبة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.