تراند اليوم : من الحجاب والصلاة بالمسجد لصورة جريئة.. فنانة شهيرة تثير غضب "السوشيال"

تعرّضت الفنانة المصرية زينة لهجوم عنيف من قبل متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثارت الفنانة الغضب بعد أن نشرت صورة لها وهي على غلاف فيلم "الفلوس"، وظهرت فيها مرتدية ملابس جريئة، خصوصاً أنها كانت قد نشرت مؤخراً صورة لها، وهي ترتدي الحجاب وتصلي في مسجد الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي.



وتلقت زينة العديد من التعليقات الهجومية، وكان من بينها :"مرة بحجاب بالمسجد ومرة شبه عارية بمنظر مقزز حددي موقفك"، كما كتب أحدهم: "هو انتي مش لسه مشيره فيديو وانتي ف الجامع، ربنا يهديكي".