نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، تغريدة طريفة حول فعالية ميدل بيست ، المنتظر إقامتها يوم 21 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض .
وقال آل الشيخ : ” ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها” .
وتفاعل عدد كبير من الفنانيين مع تغريدة آل الشيخ ، حيث قال راشد الماجد : ” انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و بلبس البندانه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. راشد الماجد: انتظروني في أكبر حفلة دي جي وراح البس البندانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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