بالفيديو.. راشد الماجد: انتظروني في أكبر حفلة دي جي وراح البس البندانة

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، تغريدة طريفة حول فعالية ميدل بيست ، المنتظر إقامتها يوم 21 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض .

وقال آل الشيخ : ” ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها” .

وتفاعل عدد كبير من الفنانيين مع تغريدة آل الشيخ ، حيث قال راشد الماجد : ” انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض و بلبس البندانه ” .