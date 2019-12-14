زواج أحمد السعدني وندى موسى يثير الجدل

أشعلت صور حفل زفاف الفنان أحمد السعدني، وندى موسى، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، واحتلت تريندات جوجل في مصر.
وانتشرت صور على السوشيال ميديا، تجمع أحمد السعدني، بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، بعد أشهر قليلة من وفاة طليقة السعدني، أمل سليمان، والذي أشعل السعدني أيضًا رواد السوشيال برسالته المؤثرة لها.
وتعود الصورة إلى كواليس مسلسل "شبر مية" الذي يشارك فيه أحمد السعدني وندى موسى معًا.
ومسلسل "شبر مية"، تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.
مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.
والمسلسل بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين،
وكانت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وساءت بعدها الحالة النفسية للسعدني.
وشاركت ندى موسى، في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون، أبرزها في الدراما هبة رجل الغراب، دهشة، ذهاب وعودة، جراند أوتيل، بالحجم العائلي.
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