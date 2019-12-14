صور.. هيفاء من كواليس أشباح أوروبا: اللي خانك دخانك

نشرت النجمة هيفاء وهبي صور من كواليس فيلم أشباح أوروبا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هيفاء من خلالها وهي تدخن السيجار، وعلقت على الصور قائلة: اللي خانك عاملة زي دخانك..سمعت أنك لاعب سعدت بلقائك أنا المدرب..ليلي. أنا المدرب..ليلي. وفيلم أشباح أوروبا من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، باسم سمرة، بيومي فؤاد. داود، باسم سمرة، بيومي فؤاد. Advertisements وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شعبية تعيش في حي شعبي، ولها شقيقة توأم ولكنها تعيش في أوروبا، ثم تضطر إلى العودة لمصر، لكي تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، وذلك لصعوبة كل منهما تحمل الأخرى نتيجة اختلاف الثقافة، لتتوالى الأحداث وذلك في إطار أكشن.

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