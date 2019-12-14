نصير شمّة يقدم حفلين فى احتفالات الساقية بعام 2019

تواصل ساقية عبدالمنعم الصاوى احتفالها بشهر ديسمبر وختام عام 2019 وتستضيف بعد غياب الفنان والموسيقار العراقى الكبير نصير شمة الذى سيطل على مسرح ساقية الصاوى يوم السبت والأحد 28 و29 من ديسمبر بقاعة الحكمةفى تمام الثامنة مساءً بقاعة الحكمة.
ويعد نصير شمة واحدًا من أبرز الموسيقيين العرب الذين برزوا بجدارة مع نهاية القرن العشرين، واستطاعوا أن يدخلوا القرن الواحد والعشرينبخطوات راسخة تستند إلى منجز تراكمى ونوعى من التأليف الموسيقى المنفرد، حصل نصير شمة على العديد من الجوائز التقديرية والتكريمية وقدَّم العديد من العروض الموسيقية فى العديد من دول العالم.
وأسس شمّة "بيت العود" لتعليم آلة العود بالإضافة إلى مجموعة "عيون" لموسيقى التخت العربى فى القاهرة.
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