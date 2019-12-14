رشا مهدي تنتهي من تصوير اطمني نهاية يناير

تنتهي الفنانة رشا مهدي، من تصوير مسلسلها الجديد "اطمني" نهاية يناير المقبل، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الحالي بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج خلال الفترة الحالية.
وتدور أحداث المسلسل من خلال 60 حلقة فى إطاررومانسي اجتماعي، حيث يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.
المسلسل بطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمدفؤاد سليم، شيرين، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسرى.
وكانت آخر أعمال رشا مهدى مسلسل "رمضان كريم" الذي تم عرضه في رمضان 2017، بطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندى، كريم عفيفى وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.
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