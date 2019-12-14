خالد الصاوي: شريط 6 تجتمع به عوامل النجاح

أكد الفنان خالد الصاوي أن فيلم "شريط 6" تجمعت فيه كل عوامل النجاح، متمنيًّا أن ينال وقت طرحه في السينما إعجاب الجمهور.

وأوضح الصاوي أن قصة الفيلم تناقش قضايا ومشكلات الشباب من خلال 3 شخصيات يعانون الإدمان، مشيرًا إلى أن دوره في الفيلم مختلف عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل.

وعبّر عن سعادته بالتواجد في الفيلم مع الأبطال المشاركين، لافتًا إلى أن قصة الفيلم رائعة يبذل فيها المخرج محمد

سلامة مجهودًا كبيرًا مع طاقم العمل حتى تخرج ببراعة تليق بالجمهور.

وقال الصاوي إنه يختار أعماله بعناية، يفكر في خطواته، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.

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ويعمل طاقم عمل الفيلم على قدم وساق للانتهاء من تصويره، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج، استعدادًا لعرضه في موسم أفلام منتصف العام، ومن المقرر طرح الإعلان

الدعائي في غضون أيام بعد انتهاء عملية التصوير التي أوشكت على النهاية.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسي الذي يجسده خالد الصاوي، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية ودورها في خلق مشاكلهم النفسية.

ويشارك في بطولة الفيلم: خالد أنور، وهدى المفتي، وأحمد خالد صالح، وتارا عماد، وعمرو وهبة، وياسر الطوبجي، وطارق عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللي كريم، ووفاء عامر، ومنة عرفة، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد سلامة.