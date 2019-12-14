انطلاق الدورة الثالثة لأيام القاهرة للمونودراما 8 فبراير

صرح الدكتور أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما أن الدورة الثالثة للمهرجان سوف تنطلق في الثامن من فبراير من العام القادم 2020 .

وأوضح د. أسامة رؤوف أن باب التقديم للمشاركة بالمهرجان قد أغلق في أكتوبر الماضي بينما سوف تعلن قريبا أسماء التي تم اختيارها بواسطة لجنة المشاهدة .

وأضاف : نقوم بعمل ترتيبات الدورة الثالثة منذ انتهاء الدورة الثانية

مشيرا إلى أن اللجنة العليا للمهرجان بما تضمها من قامات مسرحية كبيرة تعمل دوما لتطوير المهرجان والتي تشكلت من د. حسن عطية، الفنان سامح الصريطي، د. أحمد عبد العزيز، د. محمد أمين عبد الصمد، د. أسامة رؤوف .

جدير بالذكر أن المهرجان في دوراته السابقة لاقى نجاحا كبيرا تمثل

في مشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية بعروض متميزة بالإضافة إلى إقامة عدة ورش فنية لاقت إقبالا كبيرا من المشتركين وسوف تشهد الدورة الثالثة استحداث منصة جديدة للفنون الحكي بالإضافة لعروض المونودراما؟ـ باعتبار الحكواتي ينتمي الي فنون الآداء الفردية التي تنتمي إليها عروض المونودراما و أحيانا يكون هناك عروض مونودراما تاخذ من الحكي شكلاً للاداء وايضا قد يقدم الحكواتي احيانا حكايات تتلامس مع المونودراما و من هنا اطلقت منصة الحكواتي داخل مهرجان ايام القاهرة الدولي للمونودراما.