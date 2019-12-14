لما بنتولد يفتتح نادي سينما المرأة الاثنين

يفتتح المركز القومي للسينما نادي سينما المرأة يوم الإثنين القادم في تمام السادسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائى "لما بنتولد" بحضور أبطاله حنان سليمان ومحمد حاتم وعمرو عابد، بالإضافة إلي عدد من نجوم الفن ومنهم "رغدة، سميرة عبد العزيز، عايدة رياض، تيسير فهمى، عفاف رشاد، محمد فاروق شيبة ومحمود فارس" وآخرون، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد. الفيلم الروائى "لما بنتولد" بحضور أبطاله حنان سليمان ومحمد حاتم وعمرو عابد، بالإضافة إلي عدد من نجوم الفن ومنهم "رغدة، سميرة عبد العزيز، عايدة رياض، تيسير فهمى، عفاف رشاد، محمد فاروق شيبة ومحمود فارس" وآخرون، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة ورؤساء المهرجانات وعدد من السينمائيين والنقاد.

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