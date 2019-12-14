فن ومشاهير

أيامنا الحلوة على مسرح الساقية الجمعة

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تعود فرقة أيامنا الحلوة بعد أكثر من عام غياب مجددًا لإحياء حفل غنائى على مسرح ساقية الصاوى يوم الجمعة 20 من ديسمبر بقاعة النهر الساعة الثامنة

مساءً، تقدم الفرقة مجموعة من أغنيات الزمن الجميل بالإضافة إلى المونولوجات والاسكتشات القديمة.

"هدفنا إعادة زمن الفنّ الجميل"، هذا هو

شعار فرقة "أيامنا الحلوة" التي تأسست وخرجت للنور عام 2003 علي يد المايسترو محمد عثمان الذي تبنّى فكرة إعادة كلّ ما هو جميل في الفنّ الألفيةَ الثالثة، وقرر أن يضمّ شخصيّات مؤمنة بفرقته مثله.
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