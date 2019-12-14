أيتن عامر تهنيء محمد فراج بعيد ميلاد خطيبته

أحتفل الفنان محمد فراج بعيد ميلاد خطيبته الفنانة بسنت شوقي، حيث نشر صور من عدة مناسبات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق فراج على الصور قائلًا: إذا كنت أعرف ما هي الصداقة ، فهذا بسببك إذا كنت أعرف ما الذي تتحدث عنه العيون ، فهذا بسببك وإذا كنت أعلم ما هو الحب، باردو بسببك.. شكرًا لك لأنك في حياتي حتي الآن إنه لشرف وسرور دائم أن تكون مسؤولًا عنكي.. أنا أحبك كثيرًا..

فقط حبيبتي يا قلبي عيد ميلاد سعيد يا سيدتي.. يخليكى ليا ولا يحرمنيش من ضحكتك يا بطاطسايا.

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وعلقت الفنانة أيتن عامر على الصور قائلة: عيد ميلاد سعيد.

كما علقت الفنانة أسما شريف منير قائلة: أحبكما كثيرًا.. ربنا يحفظكم.

ومن ناحية آخرى يواصل الفنان محمد فراج تصوير مشاهده من فيلم الصندوق الأسود، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة كل من منى زكي،

مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال.

يذكر أن الفنان محمد فراج شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الممر وهو بطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.