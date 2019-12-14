تفاجئ الفنان والمطرب محمد الشرنوبي أمس الخميس بدعوي قضائية أقيمت ضده من المنتجة سارة الطباخ والتي تعاقد الشرنوبي مع شركتها منذ فترة طويلة، وأنفصلا عنها مؤخرا . Advertisements ويعد هذا هو أول رد فعل من سارة الطباخ تجاه محمد الشرنوبي بعد أن أعلن خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وطلبت سارة الطباخ في دعوتها المقامة ضد محمد الشرنوبي بتعويضها ماديا بعد أن قام المطرب الشاب بإنهاء تعاقده مع شركتها من طرف واحد. ومن ناحيته أعلن محامي الفنان الشاب محمد الشرنوبي أن المنتجة سارة الطباخ أقامت هذه الدعوة بهدف تأجيل دعوي المحاسبة التي أقامها محمد الشرنوبي ضدها، وأضاف محاميه في تصريحات صحفية أن سارة الطباخ كانت وقعت عقدا مع محمد الشرنوبي علي إدارة أعماله وإنتاج أعمال فنية له وإنها لم تلتزم معه بتسديد مستحقاته المالية في مواعيدها المتفق عليها بالعقد، وهذا ما أستندنا إليه في دعوانا ضد سارة الطباخ . اقرئي ايضا : تعرفوا على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته الثالثة.. شاهدوا صور الخطوبة بحضور أنغام جدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبي كان علي علاقة عاطفية بسارة الطباخ وأعلنا خطوبتهما بشكل رسمي خلال الأشهر الماضية وبعدها أعلن انفصاله العاطفي عنها وانفصاله عن شركتها أيضا وبدأ المشاكل بينهما التي لم تنته حتى الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل صادم من سارة الطباخ بعد ساعات من إعلان محمد الشرنوبي خطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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