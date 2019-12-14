تعرفوا على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته الثالثة.. شاهدوا صور الخطوبة بحضور أنغام

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أعلن الفنان محمد الشرنوبي خلال الأيام الماضية عن خطوبته من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، وتسأل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته وتبين أن خطيبة الشرنوبي تكبره بعامين تقريبا، فهي من مواليد 28 سبتمبر 1993، أما محمد الشرنوبي من مواليد 4 يناير 1995.
ونشر محمد الشرنوبي صور خطوبته عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، وعلق عليها قائلا "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا"، وفيما نشرت راندا رياض صورها مع خطيبها عبر حسابها الشخصي علي إنستقرام، ووجهت له رسالة رومانسية قالت من خلالها "أحلى حاجة حصلت لي في حياتي هي وجودك فيها ربنا يخليك ليا و يارب نفضل مع بعض على طول ، بحبك".
وسخر الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من محمد الشرنوبي الذي لم يكمل عامه الخامس والعشرين والذي سبق له وأرتبط ثلاث مرات رسميا الأولي كانت من الفنانة لمي كتكت والثانية من المنتجة سارة الطباخ والذي إنتهت علاقته بها بالعديد من الأزمات التي وصلت لساحات القضاء ، حيث كان آخر نزاع قضائي بينهم أمس الخميس، وكانت جلسة بالمحكمة الإقتصادية وحضر محامي محمد الشرنوبي وتم تأجيل الجلسة . والثالثة من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام.
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