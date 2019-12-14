من هي راندا رياض خطيبة محمد الشرنوبي الثالثة؟ هل هي حبه الأول؟

أحتفل المطرب والفنان الشاب محمد الشرنوبي خلال الساعات الماضية بخطوبته علي راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، والذي كان يربطه بها علاقة صداقة قوية خلال الفترات الماضية، وتسأل الكثيرين عن هذه الفتاة وكيف ظهرت في حياة الشرنوبي، وسنقدم لكم من خلال هذا التقرير كل ما تريدوا معرفته عن راندا رياض .

ولدت راندا رياض في 28 سبتمبر وحصلت علي بكالريوس الاقتصاد، وبعدها حصلت علي شهادة مدير فنان محترف من كلية بيركلي الأمريكية الموسيقية، وبعدها عملت في التسويق الرقمي وحققت ناجاح ملحوظا .

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في يناير 2016 بدأت عملها مع الفنانة أنغام وأصبحت تدير كافة أعمالها الفنية، وفي يونيو 2018 أعلنت الفنانة أنغام بنفسها عن أن راندا رياض أصبحت مديرة أعمالها والمسئولة عن كافة أعمالها الفنية ولا يوجد أي شخص له الحق في ذلك غيرها.

أظهرت صورها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام إن أهم هوايتها السفر في عدد من المدن الساحلية، ولها العديد من العلاقات الداخل الوسط الفني ودائما ما يشيد بها الكثيرين في تعاملها مع وسائل الإعلام.

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وقد نشأت علاقتها بمحمد الشرنوبي منذ فترة طويلة وكانوا مجرد أصدقاء وبعدها بدأت تتطور علاقاتهم إلي أن تقد الشرنوبي لخطوبتها، وأعلنا إرتباطهم رسميا . وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لهما سويا في احدى المناسبات ويظهر عليهما علامات الحب مما دفع البعض للتساؤل إن كانت راندا هي الحب الأول لشرنوبي ولم يكتمل وقتها بسبب بعض الظروف أم أن علاقتهما كانت تقتصر على الصادقة فقط بالفعل ثم تحولت إلى حب.