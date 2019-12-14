شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، صورة "سيلفي" جديدة مع ضرس العقل بعد "خلعه"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتر رمضان ساخراً معلقاً على الصورة "وانا بتأمل ضِرس العقل بتاعي، بعد ما دكتور الأسنان قالي ان ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده، بفكر ابعته المتحف المصري يتحلل"، وسرعان ما شاركت إحدى معجبيه في التعليقات قائلة "دا احلى ضرس عقل في الوجود".

ويحيى رمضان حفلا غنائيا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، ويخوض بطولة مسلسل "البرنس" فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة غادة عادل، وأحمد زاهر، روجينا، مى سامى، ومن إنتاج شركة سينرجى.