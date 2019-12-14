شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وهانى رمزى فى حفل نانسى عجرم بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنانان صلاح عبد الله وهانى رمزى لحفل النجمة نانسى عجرم، والمطرب محمود العسيلى بالتجمع الخامس، ويقدم الحفل الإعلامى والفنان كريم كوجاك الذى بدأ الحفل بكلمة أكد فيها أهمية الفن ودوره فى خدمة المجتمع، خاصة أن إيراد الحفل يقدم للأعمال الخيرية.

ويبدأ بعد قليل الفنان محمود العسيلى فى الصعود على المسرح ليبدأ الحفل وتصعد بعده النجمة نانسى عجرم التى اختارت مجموعة من أبرز أغانيها من ألبومها الأخير بالإضافة لأغنيتها عن مصر التى وضعتها ضمن برنامج الحفل.

وكانت النجمة نانسى عجرم أجرت بروفة نهائية قبل بداية الحفل على أجهزة الصوت، ثم عادت لغرفتها من أجل الاستعداد وعمل المكياج وارتداء فستان الحفل .