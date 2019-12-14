زكي فطين عبدالوهاب: هذه الفنانة دعمتني في مواجهة السرطان

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هشام لاشينالسبت 2019/12/14 08:57 م بتوقيت أبوظبي
زكي فطين عبدالوهاب أثناء حواره مع mbc
كشف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب أن الفنانة نادية لطفي دعمته طوال رحلته العلاجية مع مرض السرطان، وأنها كانت معه طول الوقت.
وأضاف زكي، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أن العامل النفسي أمر مهم للغاية في التغلب على مرض السرطان، الذي شفي منه مؤخراً.
عبدالوهاب تحدث أيضاً أنه اضطراره لبيع سيارته لمواجهة أزمته المالية الناتجة عن تكلفة رحلة العلاج، مشيداً بدور نقابة المهن التمثيلية في مصر، التي ساعدته في مواجهة تكاليف العلاج الباهظة.
وكشف عبدالوهاب تفاصيل زواجه وانفصاله من الفنانة الراحلة سعاد حسني، لافتاً إلى أن قصة الحب بينهما بدأت أثناء تدربه على الإخراج في فيلم "أهل القمة" مع المخرج علي بدرخان عام 1981، ليتطور الإعجاب لزواج.
وأشار عبدالوهاب لعدم ترحيب والده المخرج فطين عبدالوهاب بهذا الزواج، لأنه لا يحمل التكافؤ المطلوب، حيث كان ما زال طالباً بمعهد السينما، بينما كانت سعاد حسني نجمة كبيرة، لذلك حدث الانفصال بالفعل بعدها، وبقينا أصدقاء حتى وفاتها.
وكشف زكي خلال الحوار عن مشاركة أحمد السقا في فيلمه الجديد "العنكبوت"، حيث سيجسد دور صيدلي متخصص يدير معمل للاتجار في الكوكايين، موضحاً أنه يتمنى تقديم دور كوميدي على الشاشة، إلا أن المخرجين يحصرونه في أداء دور الشرير رغم أنه ليس كذلك في الواقع.
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