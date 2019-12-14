عمل كويتي ينافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم متحرك قصير في 2020

كشفت أكاديمية جوائز الأوسكار عن الأفلام الـ92 المرشحة لجوائز الأفلام القصيرة المتحركة المتنافسة ضمن حفل الأكاديمية المقبل.

وضمت القائمة الفيلم الكويتي "فلافل كارت" للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم متحرك قصير في 2020.

الفيلم من كتابة وإخراج وتحريك وتصميم المهندس الكويتي الشاب عبدالله الوزان، موسيقى مبتكرة لدان فيليبسون، تصميم الصوت لأندرو فيرنون.

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وحظي في أيلول/سبتمبر الماضي بعرضه الأول على شاشات السينما بسانتا مونيكا – لوس أنجيليس، كما رشح لجائزة أفضل فيلم متحرك قصير بمهرجان ببوخارست فى رومانيا، بالإضافة إلى اختياره رسميا من ضمن المتنافسين في مهرجان أقيم بالولايات المتحدة.

الفيلم مدته 14 دقيقة، وهو مستوحى من الأحداث المأساوية التي ما زالت تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مثل معاناة شعوب سورية وفلسطين واليمن والعراق، وتأثير الحروب والنزاعات على حياة ومستقبل مالك عربة فلافل يجد نفسه وحيدا منعزلا، وكيف تضطره الظروف الى الهرب من بلده وهدم طموحه إلى الأبد، فحياة مالك العربة الذي أصبح لاجئا هو مثال للاجئ العربي الذي يفر من المجازر والهموم الى دول الغرب لأخذ فرصة أخرى لعيش حياة أفضل، لافتا إلى أنه سيتم عرض الفيلم في الكويت أيضا، متمنيا أن ينال إعجاب كل من يشاهده.

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