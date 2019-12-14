زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل زواجه من سعاد حسني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تحدث الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن زواجه وانفصاله من الفنانة الراحلة سعاد حسني في حديثه لبرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد عبر شاشة MBC مصر. حيث قال أنه شعر بانجذابٍ شديد تجاهها عندما كان يتدرب على الإخراج بفيلم "أهل القمة"، مع المخرج الراحل علي بدرخان. مشيراً إلى أنها بادلته نفس الشعور، وتطور الأمر بينهما حتى انتهى بالزواج، على الرغم من أنه كان حينها طالبًا بالمعهد العالي للسينما.

وأكد أن والدته الفنانة الراحلة ليلى مراد، لم تكن معارضة لهذه الزيجة، لكنها لم تُرحِب بها لعدم التكافؤ بينهما. وتبين لاحقاً أنها على حق لأنهما انفصلا بعد 6 أشهر من زواجهما. حيث أنها كانت نجمة في أوج مجدها، بينما كان هو طالباً في بداية مشواره الفني. فيما أكد على أن العلاقة الطيبة بينهما استمرت في سياق الصداقة بعد الانفصال.

هذا وتطرق الحوار لوضع "عبد الوهاب" الصحي، فأشار إلى أنه شفي من مرض السرطان بعد علاج دام ستة أشهر. علماً أنه أعلن إصابته بالمرض في شهر مايو الماضي بصورة له وهو حليق الرأس نشرها عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك".

