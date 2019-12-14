نوال الزغبي تُشعِل الأجواء في القرية العالمية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشعلت الفنانة نوال الزغبي، أجواء القرية العالمية في دبي، بمجموعة من أغانيها القديمة والحديثة بألوانها المتعددة والمتجددة التي أحبها الجمهور العربي وبينها "الليالي" و"قلبي دق". يُشار إلى أن القرية العالمية تستضيف كل يوم جمعة الساعة 9 مساءً حفلات موسيقية يؤديها نخبة من النجوم العرب والعالميين من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزامها المتمثل بتقديم لحظات وتجارب استثنائية لا تنسى إلى جانب تقديم فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة ومتجددة بما يتناسب مع أذواق جميع الضيوف.

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