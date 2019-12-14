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الجسمي ونبيل شعيل وأنغام أبرز المشاركين في حفلات يناير بموسم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" المقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل فى ، حيث تضم الحفلات عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.

يُحيى المطرب حسين الجسمي الذي من المقرر إقامته في 2 يناير المقبل مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

حسين الجسمي
حسين الجسمي

ويحيي المطرب عبد الله الرويشد حفلا غنائيا، يوم السبت 4 ينايرالمقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، ومن المقرر أن تقدم أبرز أغانيها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً" وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى.

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عبد الله الرويشد وأنغام
عبد الله الرويشد وأنغام

كما أيضا يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك فى يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.

 

راشد الماجد ونبيل شعيل
راشد الماجد ونبيل شعيل

 

 

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