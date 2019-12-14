شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع حملة الترويج للموسم الجديد.. نجم La Casa De Papel "بيريح شوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة الحالية حملة ترويجية موسعة للموسم الرابع من المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، بعد أن تم الكشف عن توقيت عرضه، والمقرر له يوم 3 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية.

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.

وفي صورة جديدة للممثل جيمي لورينتي الذي يجسد شخصية "دنفر"، نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، ليظهر من خلالها وهو يستلقي على "السرير" وفي حالة من الهدوء التام.

Advertisements

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".