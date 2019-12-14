شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي مشجعا للهلال السعودي وينشر بندانة الفريق.. وتركي آل الشيخ يغرد صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد هنيدي، على مشاركة جمهور نادى الهلال السعودي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، بعد فوز فريقهم على نادى الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "جاسم بن حمد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ونشر هنيدي منذ قليل صورة للبندانه التي تحمل شعار النادي السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب "البندانه اللي هنلبسها في مدل بيست ان شاء الله"، وسرعان ما حرص المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي على أعادة مشاركة الصورة عبر حسابه الشخصي.

وجاء هدف الهلال الوحيد عن طريق جوميز في الدقيقة 73 ليضرب الزعيم السعودي موعداً مع فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء فى تمام السابعة والنصف.