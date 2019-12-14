شكرا لقرائتكم خبر عن سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أقل من ثانية لم يتردد توني ستارك في التضحية بنفسه لإنقاذ كوكب الأرض في المشهد الشهير بنهاية فيلم Avengers: Endgame، وهو ما حوله لأسطورة خالدة في عالم مارفل ووسط الأبطال الخارقين.

وكشف القائمون على الفيلم الذي يتربع على عرش أكثر الافلام تحقيقاً للأرباح، الأسكريبت النهائي الذي دار بين توني ستارك ومشهد ثانوس، قبل ارتدائه للدرع وتدميره وإنقاذ الكوكب للمرة الثانية من الفناء.

Advertisements

وشهد السيناريو الذي ضم أشهر مشهد في الفيلم، اعتذار توني ستارك لـ "بيير" زوجته عن عدم عودته مرة أخرى للمنزل في لحظاته الاخيرة قبل أن يقرر التضحية بنفسه، وهو السناريو الذي جاء في الصفحة الـ 135 من الأسكريبت الكامل للفيلم.

وعلى سياق متصل، كشفت مارفل عن مشهد محذوف للممثل العالمي روبرت داوني من الفيلم الأخير، وهو مشهد بينه وبين ابنته، حيث تأكد منها أن تضحيته نجحت، كما أنه أخبرها أنه يشعر أنه قام بعمل شىء خاطئ، ولكن أخبرت مورجان والدها أنه يجب عليه أن يسامح نفسه، وأكدت له أنها قوية مثل أمها، وأنها سعيدة بالوقت الذي قضته معه، وفى نهاية حوارهما أكد ستارك لابنته انه سعيد طالما هي سعيدة.

وكان قد انتهى رسميا عرض فيلم Avengers : Endgame فى دور العرض حول العالم، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليار و797 مليون دولار، والتى انقسمت بين 858 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار و939 مليون دولار حول العالم.