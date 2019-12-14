شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته للرياض.. تركي آل الشيخ يثني على مشاريع موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على مشاركة متابعيه التطورات الكبيرة التي يشهدها موسم الرياض بالمملكة والأعمال العملاقة التي تنجزها شركة ميدل أيست المسئولة عن بعض أعمال الفعالية الأضخم في الشرق الأوسط.

ونشر ئيس هيئه الترفية السعودي، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي منذ قليل وهو يبرز بعض الاعمال التي انجزتها الشركة وقال "رجعت اليوم للرياض، قلت من الاشياء الى عاوز اشوفها شركة ميدل ايست، وقلت اشوف الشغل، زي ما اتعودنا في موسم الرياض وكل المشاريع التي تقام في المملكة العربية السعودية الأن تعودنا على سرعة الانجاز، يعني تشوفون الان هذا الشيء وبعد أربع ايام شوفوا المكان، هذا مسرح من اكبر مسارح العالم".

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وكتب آل الشيخ تعليقاً على الفيديو "رجعت الرياض، باقي ٤ أيام على مدل بيست فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية، وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية، احجزوا تذاكركم قبل تخلص".

كان المستشار تركي آل الشيخ، ظهر في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي، يعلن فيه عودته للسعودية بعد رحلة علاجه التي خاضها الفترة الأخيرة.

وقال رئيس هيئة الترفيه في مقطع الفيديو "راجع قريب للمملكة، ومتحمس لموسم الرياض وختام موسم الرياض، ومتحمس لأني اشوف احضر حفل "ليلة سودان المحبة"، وأشوف الفنان محمد الأمين والعديد من الاعمال فى موسم الرياض، عندنا اليوم أكثر من 15 ألف فلبيني في البوليفارد، جايلكم يا ميدل بيست، الله يعنكم".