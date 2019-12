شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. شاهد كليب كيشا الجديد Resentment والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية كيشا كليب جديد حمل اسم " Resentment " و هي واحدة من أغنيات البومها الجديد و ذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و شارك كيشا بالأغنية ستورجيل سيمبسون و براين ويلسون .

من جهة اخري ينتظر محبو وعشاق النجمة كيشا البالغة من العمر ) 32 عام ) إطلاق ألبومها الغنائي الجديد و الذي يحمل اسم "High Road" حيث حدد له موعد إطلاق خلال يناير 2020 .

كلمات الأغنية :

[Verse 1]

I feel loved, darling, I feel used

Nobody makes me feel the way that you do

And sometimes I, sometimes I, sometimes I just can't stand it

Isn't that just the thing about us?

I'm still thinking you could be the one

But you're always, you're always, you're always taking me for granted

[Pre-Chorus]

I got something I gotta get off of my chest

I've been staying up while you're sleeping in my bed

[Chorus]

Advertisements

I don't hate you, babe, it's worse than that

'Cause you hurt me and I don't react

I've been building up this thing for months

Oh, resentment

[Verse 2]

I know you better than you know yourself

And there's a part of you that you won't help

You say you can't do it, just do it, just do it for my sake

It's a shame knowing we could be good

That you could treat me better if you really wanted to

And if you can't do it for my sake, then do it for our sake



1



2