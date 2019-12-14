شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أفيش "شاومينج" استعدادا لطرحه بالسينمات يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شاومينج" الأفيش الدعائى والرسمى للعمل، استعداداً لطرحه بالسينمات منتصف يناير المقبل. والفيلم يتناول قضية مهمة وهى الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

فيلم "شاومينج" يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا الكبار والشباب، منهم بيومى فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، ومن الشباب تونى ماهر وحامد الشراب وسارة درزاوى وأحمد سلطان وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ومحمود فارس ومحمد حسنى وسعاد القاضى، تأليف أشرف حسنى، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادى أبو شادى.

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