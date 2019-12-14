بطولة بيومي فؤاد.. طرح أفيش فيلم "شاومينج" وهذا موعد عرضه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شاومينج" الأفيش الدعائي للفليم، استعدادا لطرحه بالسينمات منتصف يناير المقبل. والفيلم يتناول قضية الغش في الثانوية العامة فى إطار كوميدي ساخر. فيلم "شاومينج" يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا الكبار والشباب، منهم بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة، ومن الشباب توني ماهر، وحامد الشراب، وسارة درزاوي، وأحمد سلطان، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجي، ومحمود فارس، ومحمد حسني، وسعاد القاضي، تأليف أشرف حسني، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادي أبو شادي.



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