فيديو| تركي آل الشيخ يعود إلى السعودية بعد رحلة علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بعد خضوعه لرحلة علاج خلال الأيام الماضية.
ونشر آل شيخ مقطع فيديو له من داخل المملكة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "رجعت الرياض، باقي 4 أيام على ميدل بيست، فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي، غير المطاعم والمتاجر العالمية، وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية".
وكان تركي قد نشر فيديو أمس يكشف فيه عن عودته قريبا إلى الرياض، مشيرا إلى حماسه لمتابعة فعاليات موسم الرياض، ومتابعة "ميدل بيست".
وكان تركي اَل الشيخ، قد نشر تفاصيل فاعلية "ميدل بيست"، والتي تعد اَخر فعاليات موسم الرياض، ووصفها بأنها الأضخم، حيث قال: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر".
وتشمل الفاعلية 18 حفلًا عالميا و28 عرضا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.
ومن أبرز الضيوف ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash.
ويشارك عمرو دياب في حفل ضمن "ميدل بيست" يوم 21 ديسمبر الجاري، مع Afrojack، وR3HAB.
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