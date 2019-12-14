أحمد صلاح حسني ينشر صورا من "أسوان".. ومنة فضالي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره بصورًا، خلال رحلته لمدينة "أسوان"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر حسني في الصور داخل مركب وسط النيل، وعلق :"أسوان". وعلقت الفنانة منة فضالي على الصور: "منور يا نمر".

أحمد صلاح حسني، بدأ رسميًا تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "ختم النمر"، المسلسل يشهد أول بطولة مطلقة لحسني في الدراما، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني هو فيلم "الممر" والذي شارك فيه بدور النقيب بحري رمزي عابد، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.