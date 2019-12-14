عمرو عرفة عن هدف "صلاح" الثاني في واتفورد: "اتخدعنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على هدف اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أحرزه بكعب رجله اليمنى في شباك فريق واتفورد، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وكتب"عرفة، عبر حسابه على"تويتر": "واضح إن احنا كنا مخدوعين السنين اللي فاتت دي كلها في محمد صلاح، فخر العرب، مطلعشي أشول، كوبري عالمي".

وانتهت المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت، بين فريقي ليفربول وواتفورد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل أحرزهما محمد صلاح.