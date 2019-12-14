فيديو| أحمد السعدني يكشف سبب اهتمامه برأي والدته أكثر من والده في أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان أحمد السعدني، إنه يهتم برأي والدته أكثر من والده، في الأعمال الفنية التي يشارك فيها.

وتابع السعدني، خلال لقائه ببرنامج "The Insider بالعربي": "والدتي مش بتفوت حاجة، وحادة في نقدها، ورأيها قوي، بعكس والدي اللي بينحازلي شوية".

أضاف: "في اليوم الأول لعرض مسلسل شبر مية، طلبت من والدتي مشاهدته وقلتلها هيعجبك، وبالفعل نال إعجابها الشديد، وكل الممثلين بالعمل أجادوا في المشاعر الإنسانية بالأحداث، وتحية لطارق وشريف اللي هما أساس نجاح العمل".

مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأليف شريف بدر الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏