ظافر العابدين وأحمد السقا في كواليس "العنكبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان ظافر العابدين صورة من كواليس فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان ظافر العابدين على الصورة: "العنكبوت 2020، النجم العزيز أحمد السقا". فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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