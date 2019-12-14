بسبب تعليقها على انتقال "كهربا" للأهلي.. ياسمين الخطيب تثير غضب أيتن عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت ياسمين الخطيب، غضب الفنانة أيتن عامر، بسبب ما كتبته عند تعليقها على خبر انضمام اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لصفوف النادي الأهلي.

ياسمين كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل، لكني كمشجعة أعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم، لا يمكن تبديله مهما أساء".

Advertisements

تابعت: "وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءا كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر"، وهو ما أغضب أيتن، التي أعادت نشر التغريدة وصاحبها التعليق التالي: "والمفروض كده أن ده إفيه والناس تضحك وكده؟".

وحاولت ياسمين توضيح ما تقصده وأنها لم تقصد الإساءة بأي شكل من الأشكال للفنانة وفاء عامر، وغردت "وفاء عامر فنانة كبيرة وجميلة شكلاً وروحاً.. الألشة مقصورة على الاسم ولا يُقصد بها أي إهانة".

وردت أيتن: "مش مقبولة خالص عشان لو كانت ألشة لذيذة كنا هزرنا وضحكنا وكده بس للأسف هي مش كده خالص".