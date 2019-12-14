بالفيديو.. أصالة نصري تُغني لوجعها من جديد: ولو طال الأسف ما راح أسامح

أثارت المطربة السورية أصالة نصري الجدل مجددًا بسبب أغنية “عقوبة” التي غنتها في حفلها الذي أقيم الجمعة في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وخلال أداء أصالة للأغنية، أعادت مقطعًا منها عدة مرات وتقول فيه: “ولو طال الأسف ما راح أسامح”، وتداول الجمهور المقطع على نطاق واسع عبر موقع “تويتر”، فبعضهم هاجم أصالة، بسبب تكرارها للمقطع بطريقة عفوية دلت بها على كبريائها؛ ما أفقد الأغنية معناها الحقيقي خاصةً أن صوتها يمتاز بالقوة.

وأكد آخرون أن تكرار أصالة للمقطع به نوع من التأكيد على أنها لن تسامح على ما حدث بحقها، مشيرين إلى تعرضها للخيانة من زوجها المخرج المصري طارق العريان، فيما أشاد مغردٌ بالأغنية فقال: “غنتها بشكل يسكت كل مخلوقات الأرض احترامًا لصوت ذا، أول مرة أسمع أغنية عقوبة بشكل ذا”.

وأضاف متابع: “تدل على دربها لـ طارق العريان”، فيما ألمح بعض آخر إلى أنها قصدت أن هناك مساعيَ للصلح بينها وبين طارق العريان لكنها رافضة بسبب خيانته لها بحسب ما أشار المتابعون.

وانتقل المقطع إلى موقع “إنستغرام” حيث تداولته العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير، وتفاعل المعلقون معه، مطالبين أصالة بالاعتراف بالخيانة وإنهاء الأمر؛ لأن السكوت يجعل هناك تأويلات لا طائل منها، خاصةً وأن الجميع مهتم لأمرها وخصوصًا أزمتها مع طارق العريان.

وكان الجمهور المصري قد أعلن طلاق أصالة من زوجها المخرج طارق العريان؛ إذ تم تدشين هاشتاغ يحمل اسم “طلاق أصالة” عبر موقع التغريدات “تويتر”؛ إذْ استطاع أن يتصدر موقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من تدشينه وتفاعل معه بالتغريد قرابة 2500 تغريدة.

وأعرب الكثير من المتفاعلين مع الهاشتاغ عن تضامنهم مع أصالة خاصةً أنها كشفت عن مؤشرات تؤكد انفصالها عن طارق العريان، موضحين أنه لا يستحقها؛ لأنه لم يحافظ على العشرة التي استمرت بينهما طيلة 13 عامًا.

ولام بعضهم الآخر على أصالة باعتبارها بالغت في الإفصاح عن حبها لطارق العريان؛ وهو ما يعد ضعفًا واضحًا منها؛ لأنها أوضحت كافة المشاعر دون تأنٍ منها، فيما اجتهد آخرون وأكدوا طلاق أصالة خاصةً بعد إنشادها أغنية “ذاك الغبي” في حفلها الأخير بالسعودية.

وتداول الكثيرون عبر هاشتاغ طلاق أصالة العديدَ من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها أصالة التي لا تنكر حالة الحزن التي تعيشها في الفترة الأخيرة وأن هذا بدا واضحًا من خلال تصريحاتها ورسائلها عبر الحفلات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وهاجم بعضهم طارق العريان والرجال بصفة عامة، معتبرين أن طلاق أصالة وراءه رجل وبالتالي فإن الرجال هم سبب جروح قلب المرأة وفق تعبيرهم، داعين بأن يعوض الله أصالة برجل أفضل منه، غير أن أحد المتابعين طلب أصالة للزواج حتى لو كان مهرها سيبلغ مليون جنيه.

يُشار إلى أن أزمة انفصال أصالة وطارق العريان تتصدر المشهد منذ نحو شهرين لدرجة جعلت بعض المتابعين يعدّ إعلان طلاق أصالة مسألة وقت رغم أن أصالة تعدّ ما حدث بينها وبين طارق العريان مجرّد خلاف عادي حسبما أكدت في منشور سابق لها.