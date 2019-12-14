نادين البدير: حنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا

روت الإعلامية السعودية نادين البدير تفاصيل موقف تعرّضت له لأول مرة أثناء قيادتها السيارة حين فوجئت بسيدة تفسح لها المجال عند تقاطع معيّن في شارع عام.

وغرّدت نادين على “تويتر” قائلةً: “‏حدث معي شيء لم أصدقه، لأول مرة من بداية السماح بالقيادة أحد السائقين يقف ليفسح لي المجال عند تقاطع واكتشف انها سائقة سيدة، أشرت لها بيدي أشكرها وردت التحية”.

ووجّهت البدير رسالةً إلى الرجال قالت فيها: “حنعلمكم ايتيكيت الشارع العام، وحنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا”، واختتمت بدعم توظيف السيدات في المرور قائلةً: “سينتظم المرور مع الوقت بوجود السيدات ‎المرور”.

وفي تغريدة منفصلة قالت نادين: “‏توصلت لنتيجة جديدة إذا ما كان السلوك متوحش وهمجي وينقصه أدب الشارع العام لم يبق سوى أنكم (ما تعرفوا تسوقوا) ربما هذه حقيقة”.

وأضافت: “مو عيب إذا دخلتم دورات تدريبية خصوصا التمرن على فهم إشارات المرور والتمرن على أخلاق وآداب الشارع العام ‎المرور”.