إيمان العاصى ودينا فؤاد وفودة وبوسى شلبى بحفل إليسا بأوبرا جامعة مصر

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إليسا: مصر بلدى الثانية.. وخالد الطوخى يهديها درع الجامعة
«الطوخى»: الحفل بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية فى أوبرا جامعة مصر
نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجمعة الماضى، حفلاً فنيًا ضخمًا، لملكة الاحساس الفنانة إليسا، على مسرح أوبرا جامعة مصر. وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتقدم الحضور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة والنجمة إيمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبي.
وحرص عدد من نجوم الوسط الفنى على حضور حفل إليسا، وبدأت النجمة اللبنانية حفلها بأغنية «شمس الحرية»، وسط تصفيق الجمهور الذى حضر خصوصًا؛ للاستمتاع بأغانى نجمتهم المفضلة، وأهدت إحدى الفتيات باقة ورود للنجمة اللبنانية، التى أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه. قدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها «إلى كل اللى
وأوضح الطوخي، أن الأوبرا تعد جزءًا من الجامعة ومكمل لها بكل أشكالها، وتقدم من خلالها الفعاليات الثقافية والفنية التى اجتذبت قطاع كبير جدا من كل مكان. وأضاف، ما يهمنا خلال الجامعة هو التعليم والاهتمام بالناحية الثقافية فعلى سبيل المثال، أصبحت المكتبة تفتح حتى الساعة العاشرة مساء، لكى نوفر كل السبل والامكانيات للباحثين، لأننا نعتبرها مسئولية تقع على عاتقنا. وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا، هى مجرد بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية فى أوبرا جامعة مصر، وسنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروضًا غنائية وفلكلور، ونتفاوض مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الأطفال مرة أخرى، لأننا نهتم بكل ما يفيد الطفل.
واختتم حديثه: نحن أيضا من خلال مستشفى الجامعة نقدم الرعاية الصحية المجانية وندعم مبادرات الذهاب للمحافظات وتوفير الرعاية لغير قادرين.
يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفلًا للنجم مدحت صالح آخر شهر ديسمبر الجارى.
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