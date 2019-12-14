إيمان العاصى ودينا فؤاد وفودة وبوسى شلبى بحفل إليسا بأوبرا جامعة مصر

إليسا: مصر بلدى الثانية.. وخالد الطوخى يهديها درع الجامعة

«الطوخى»: الحفل بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية فى أوبرا جامعة مصر

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجمعة الماضى، حفلاً فنيًا ضخمًا، لملكة الاحساس الفنانة إليسا، على مسرح أوبرا جامعة مصر. وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتقدم الحضور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة والنجمة إيمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبي.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفنى على حضور حفل إليسا، وبدأت النجمة اللبنانية حفلها بأغنية «شمس الحرية»، وسط تصفيق الجمهور الذى حضر خصوصًا؛ للاستمتاع بأغانى نجمتهم المفضلة، وأهدت إحدى الفتيات باقة ورود للنجمة اللبنانية، التى أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه. قدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددًا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها «إلى كل اللى

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بيحبوني»، «وحشتوني»، «لو في»، «كرمالك»، «سهرنى يا ليل»، «يا مرايتي»، «أسعد واحدة». أعربت إليسا عن سعادتها بتواجدها وسط جمهورها المصرى فى أى مكان، بسبب الكيميا التى تجمعها بالشعب المصرى، مضيفة: «مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير». وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى الذى أعلنت عنه العام الماضى، قائلة: «الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية». وأهدى خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها. ومن جانبه قال الطوخي، إن حفل النجمة اللبنانية اليسا على مسرح الأوبرا مجرد بداية وسيعمل على تنظيم العديد من الحفلات والندوات الفنية والثقافية، متمنيًا أن يكمل رسالة والدته سعاد كفافى ولو على جزء صغير.

وأوضح الطوخي، أن الأوبرا تعد جزءًا من الجامعة ومكمل لها بكل أشكالها، وتقدم من خلالها الفعاليات الثقافية والفنية التى اجتذبت قطاع كبير جدا من كل مكان. وأضاف، ما يهمنا خلال الجامعة هو التعليم والاهتمام بالناحية الثقافية فعلى سبيل المثال، أصبحت المكتبة تفتح حتى الساعة العاشرة مساء، لكى نوفر كل السبل والامكانيات للباحثين، لأننا نعتبرها مسئولية تقع على عاتقنا. وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا، هى مجرد بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية فى أوبرا جامعة مصر، وسنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروضًا غنائية وفلكلور، ونتفاوض مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الأطفال مرة أخرى، لأننا نهتم بكل ما يفيد الطفل.

واختتم حديثه: نحن أيضا من خلال مستشفى الجامعة نقدم الرعاية الصحية المجانية وندعم مبادرات الذهاب للمحافظات وتوفير الرعاية لغير قادرين.

يذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفلًا للنجم مدحت صالح آخر شهر ديسمبر الجارى.